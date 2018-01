Das sich weiter drehende Übernahmekarussell in der Biotechbranche hat am Montag auch die Aktionäre der deutschen Biotechkonzerne MorphoSys und Evotec positiv gestimmt. So baut der US-Pharmakonzern Celgene sein Geschäft weiter aus und schnappt sich den Krebsforscher Impact Biomedicines. Auch Morphosys und Evotec sind in der Krebsforschung aktiv.

Den vollständigen Artikel lesen ...