Die Lufthansa will 2018 über 8.000 neue Mitarbeiter einstellen. Das teilte die Fluggesellschaft am Montag mit.

Mehrheitlich handele es sich dabei um Flugbegleiter, davon sollen alleine rund 2.500 an den Drehkreuzen Frankfurt und München stationiert werden. Bei der Lufthansa-Technik sind an unterschiedlichen Standorten rund 500 Neueinstellungen geplant, die zur Lufthansa-Gruppe gehörende Austrian Airlines stellt ebenfalls insgesamt über 500 neue Mitarbeiter ein, neben Flugbegleitern unter anderem für den Check-In und das Cockpit. 250 Interessierte starten zudem 2018 eine Ausbildung oder ein Studium im Lufthansa-Konzern. Die Fluggesellschaft sucht nach eigenen Angaben auch in weiteren Geschäftsbereichen noch neue Mitarbeiter.