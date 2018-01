Die Preisentwicklung für Kupfer glich im Jahr 2017 einem Höhenflug. Kupfer schloss Ende 2017 bei 7260 USD pro Tonne, ein vier Jahres Hoch. Seit den Tiefpunkten Anfang 2016 ist der Kupferpreis um mehr als 70% angestiegen. Hauptgründe für den enormen Anstieg waren Hoffnungen auf massive Investments in eine Verbesserung der Infrastruktur in den USA (man spricht von 500 Mrd. USD) und Streiks im ersten Quartal 2017, die eine Produktionskürzung von fast 10% zur Folge hatten. Außerdem drohte China die Importe von Kupferschrott zu verbieten. Zusätzlich erwarteten viele Spekulanten ein Anstieg der Kupfernachfrage aufgrund des erwarteten Booms von Elektrofahrzeugen. Für 2018 erwarten die Experten, dass die Kupferproduktion wieder angekurbelt werden sollte. Das weltweit zweigrößte Produktionsland Peru dürfte 300 000 Tonnen an Kupfer hinzufügen, Minen wie Norilsks Bystrinsky in Russland sollten ihre...

