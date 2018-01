NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 510 dänische Kronen belassen. Der Ausblick des Windkraftanlagen-Herstellers auf 2018 dürfte eher realistisch als konservativ ausfallen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Vestas habe ungeachtet des wohl anhaltenden Preisdrucks gute Chancen auf steigende Absatzvolumina im laufenden Jahr./edh/la

Datum der Analyse: 08.01.2018

ISIN DK0010268606

