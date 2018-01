Nach der anfänglichen Aufwärtsbewegung in die Mitte der 1,2000, lief der EUR/USD in neue Angebote und so notiert er die 2. Sitzung in Folge im Verlust. Das Paar baute seine Abwärtskorrektur von der 1,2080-90 aus und so wurde mit dem frühen europäischen Handels das neue 1-Wochentief unter 1,20 gebildet, während sich der USD erholt. Die Investoren haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...