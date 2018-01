Berlin/Bonn (ots) - Mit den Rückschlägen im Freihandel haben in manchen Ländern inzwischen auch ausländische Investoren einen schwereren Stand. Russlandsanktionen, Neuverhandlungen von Handelsabkommen durch die US-Regierung oder Verbote von Firmenübernahmen in China: Das Umfeld, in dem sich Investoren bewegen, ändert sich ständig. Auch Themen wie Fachkräftemangel oder Infrastruktur stellen Unternehmer in einigen der untersuchten Länder vor große Herausforderungen. Germany Trade & Invest (GTAI) hat die Perspektiven für ausländische Direktinvestitionen in zehn wichtigen Ländern untersucht.



In den USA sehen viele deutsche Unternehmen Tendenzen zum Protektionismus unter der neuen US-Regierung als größte Herausforderung. Die USA bleiben jedoch als größte Volkswirtschaft der Welt nach wie vor ein beliebtes Ziel für ausländische Unternehmensansiedlungen. Investoren können je nach Bundesstaat eine Reihe von Steuererleichterungen beanspruchen.



In China profitieren Produkte deutscher Herkunft vom guten Ruf des Labels "Made in Germany". Gleichzeitig dringt die einheimische Konkurrenz immer mehr in angestammte Hi-Tech-Bereiche deutscher Firmen vor. Auch die Beschwerden über Handelshemmnisse und den erzwungenen Tausch von Technologie gegen Genehmigungen häufen sich. Unternehmervertreter klagen zudem über verzögerte Produktzulassungen oder das lange Aufhalten von Ware beim Zoll. Dessen ungeachtet zieht China allein wegen seiner Marktgröße weiterhin deutsche und andere internationale Investoren an.



Weniger im Rampenlicht - aber von großer Bedeutung für deutsche Investoren - bleiben Entwicklungen wie Wirtschaftsreformen in Argentinien, Frankreich und Indien. Änderungen der Rahmenbedingungen zeichnen sich zudem bereits an wichtigen Produktionsstandorten wie Polen oder Tschechien ab.



Die neue Online-Publikation "GTAI Trends - Investitionschancen und -risiken weltweit" informiert über die Perspektiven für Direktinvestitionen, vorherrschende Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen sowie das Investitionsklima im Praxischeck.



Weitere Informationen unter: www.gtai.de/investitionschancen-und-risiken-weltweit



OTS: Germany Trade and Invest newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74441 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74441.rss2



Pressekontakt: Esad Fazlic T +49 (0)30 200 099-151 esad.fazlic@gtai.com http://twitter.com/gtai_de http://youtube.com/gtai