Produktivität auf höchstem Niveau mit einer Universal-Dockingstation für Windows und macOS



Aylesbury, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Firmen benötigen eine technische Infrastruktur, die flexibel genug ist, die dynamische und mobile Belegschaft zu unterstützen und gleichzeitig den Bedarf mobiler Rechenleistung in einer Reihe von Funktionen deckt. Darum hat Kensington (http://www.kensington.com/)®, weltweit Anbieter des Vertrauens bei modernster Technik für Unternehmen und Selbstständige, die revolutionäre Dockingstation SD5200T Thunderbolt 3 für Windows und macOS entwickelt.



Die Universal-Dockingstation Thunderbolt 3 wurde als optimales Dock für mehrere Plattformen entwickelt und getestet. Diese Lösung für höchste Produktivität wurde universell gestaltet und unterstützt gemischte Rechnerumgebungen mit Bedarf für hohe Datenübertragung.



Kensington hat die Universal-Dockingstation Thunderbolt 3 konzipiert, damit Power-User wie Videobearbeiter, Grafikdesigner, Techniker, Contentschaffende und alle Nutzer mit dem Wunsch nach einer einfacheren 4K-Arbeitsumgebung mehr für ihren Bedarf besitzen: Überlegene Bandbreite und Produktivität.



Thunderbolt 3 ist die Technik der Wahl für die Zukunft



Hersteller von Computerhardware optimieren Laptop-Geräte für den mobilen Bedarf der Kunden. Damit sinken Zahl und Vielfalt der Anschlüsse an den Laptops für Zusatzgeräte. Die Universal-Dockingstation Thunderbolt 3 versetzt den Nutzer in die Lage, eine große Zahl von Zusatzgeräten und Zubehör anzuschließen.



Die Universal-Dockingstation Thunderbolt 3 unterstützt USB-Geräte und Zusatzgeräte, die notwendig sind, um die Produktivität zu optimieren. Mittels einfachen Plug-and-Play können neue Geräte angeschlossen werden, um Technik von Thunderbolt optimal zu nutzen. Damit sind Unternehmen in der Lage, neue Geräte sofort einzusetzen, wenn sie verfügbar werden.



"Mit Thunderbolt 3 steht die leistungsfähigste Verbindungslösung für moderne Laptops bereit", sagt Jason Ziller, Geschäftsführer des Bereichs Client Connectivity bei Intel®. "IT-Manager besitzen jetzt ein Dockingprodukt, das Windows und macOS unterstützt, und können Thunderbolt 3 so optimal für Arbeitsplätze im gesamten Unternehmen nutzen. Dies sorgt für Zuversicht, dass die Investition über die Bandbreite verfügt, das Wachstum bei Daten- und Anzeigebedarf in den kommenden Jahren zu decken."



Schlankes Design für kleine Arbeitsplätze



Kensington ist weltweit im Bereich der Ergonomie von Zubehör für den Arbeitsplatz führend. Das Design der Universal-Dockingstation Thunderbolt 3 ermöglicht Flexibilität und sorgt für aufgeräumte Schreibtische. Mit der Option für die Montage an der Rückseite von VESA®-kompatiblen Monitoren entfällt der Platzbedarf auf dem Schreibtisch.



Globale Optionen



Die Universal-Dockingstation 5200T Thunderbolt 3 von Kensington ist unter folgenden Artikelnummern verfügbar:



- Europa, Mittlerer Osten und Afrika: Artikelnummer K38300EU, unverbindliche Preisempfehlung 329,99 USD



