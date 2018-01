Deutsche Börse-Calls mit 135%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse besteht bei der Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Hier die Analyse:

"Rückblick: Nach dem Hoch bei 98,42 EUR aus dem Juni 2017 konsolidierte die Aktie der Deutschen Börse über mehreren Wochen. Am 05. Dezember 2017 brach sie aus dieser Konsolidierung nach oben aus. Danach kletterte der Wert zunächst auf 100,25 EUR und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2008. Anschließend kam es aber zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab Juni 2017. Dort drehte das Papier bereits vor Weihnachten wieder nach oben. Am Donnerstag gelang der Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend.

Ausblick: Damit befindet sich die Deutsche Börse in einer guten Ausgangslage und könnte in den kommenden Wochen weitere Kursgewinne erzielen. Erstes Ziel wäre der Bereich um 106,00 EUR. Mittelfristig könnte die Aktie sogar in den Bereich um das Allzeithoch bei 136,20 EUR aus dem Jahr 2007 ansteigen. Ein Rückfall unter 97,41 EUR und damit in den kurzfristigen Abwärtstrend wäre aber ein erster Rückschlag für die Bullen."

Gelingt der Deutsche Börse-Aktie im nächsten Monat der Anstieg auf 106 Euro, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 102 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 102 Euro, Bewertungstag 16.3.18, BV 0,1, ISIN: DE000DGW4M68, wurde beim Aktienkurs von 99,08 Euro mit 0,21 - 0,22 Euro gehandelt.

Kann die Deutsche Börse-Aktie das bei 106 Euro liegende Kursziel innerhalb des kommenden Monates erreichen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,48 Euro (+118 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 94,693 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 94,693 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP2JH43, wurde beim Aktienkurs von 99,08 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro quotiert.

Gelingt der Deutsche Börse-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf 106 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,13 Euro (+135 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de