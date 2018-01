Hannover - Die anhaltende Aufwärtsphase an den Aktienmärkten sorgte am deutschen Staatsanleihenmarkt für marginal rückläufige Notierungen, so die Analysten der Nord LB.Am Berichtstag veröffentlichte Konjunkturdaten hätten nur wenig Einfluss auf das Geschehen gehabt. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei mit 161,59 Punkten unverändert gewesen, die 10-jährige Bundesanleihe habe mit 0,44%(0,43%) rentiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...