Linz - Kanadas Arbeitsmarktdaten präsentieren sich stark, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Netto-Änderung der Erwerbstätigen habe nach einem unerwarteten November-Anstieg um 79,5k im Dezember 2017 um weitere 78,6k ansteigen können. Die Erwartungen der Marktteilnehmer hätten bei einem moderaten Plus in Höhe von 2,0k gelegen. Die Arbeitslosenquote sei mit 5,7 Prozent ebenfalls besser als erwartet ausgefallen.

