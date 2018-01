Frankfurt - Zum Jahreswechsel präsentiert sich der US-Arbeitsmarkt in robuster Verfassung, berichten die Analysten der Helaba.Obwohl außerhalb der Landwirtschaft nicht ganz so viele Stellen wie erwartet geschaffen worden seien, habe die Arbeitslosenquote bei 4,1% verharrt. Die lange von der Notenbank herbeigesehnte Lohndynamik gewinne dagegen mit einem Anstieg von 0,3% und einer Jahresrate von 2,5% an Fahrt. Im Markt eingepreiste Zinserwartungen seien allerdings nicht weiter forciert worden. Die Stimmungseintrübung im Dienstleistungssektor sei durch höhere Auftragseingänge in der Industrie aufgefangen worden.

