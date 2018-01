Wien - In den USA startet in dieser Woche die heiße Phase der Budgetverhandlungen im Kongress, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Weiße Haus habe am Wochenende eine Art Kostenplan für den Bau einer durchgängigen befestigten Grenzanlage zu Mexiko vorgelegt. Demnach verlange Präsident Trump für die nächsten zehn Jahre USD 18 Mrd. zur Finanzierung des Mauerbaus sowie weitere Milliarden für zusätzliche Maßnahmen zum Grenzschutz. Die Demokraten würden dies kategorisch ablehnen. Ob eine Einigung bis zum 19. Januar erzielt werden könne, sei fraglich. Danach drohe ein Government Shutdown.

