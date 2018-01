FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 220 (225) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1340 (1350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 60 (71) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 100 (118) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RANDGOLD RESOURCES PRICE TARGET TO 7850 (8000) PENCE - 'OW' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1550 (1270) P - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 995 (920) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1650 (1480) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 940 (835) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LONMIN PRICE TARGET TO 85 (80) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4500 (4300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 265 (245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VEDANTA RESOURCES PRICE TARGET TO 780 (750) P - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1200 (1240) PENCE - 'UNDERPERF.' - BERNSTEIN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 5917 (5611) PENCE - 'OUTPERFORM' - CANACCORD RAISES MATTIOLI WOODS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 840 PENCE - CITIGROUP RAISES BBA AVIATION PRICE TARGET TO 400 (330) PENCE - NEW: 'BUY' - CITIGROUP RAISES BBA AVIATION TO 'BUY' ('NEUTRAL') - CREDIT SUISSE CUTS FIDESSA TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 2350 (2300) P - DEUTSCHE BANK RAISES SIG PRICE TARGET TO 174 (163) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - JEFFERIES CUTS JUPITER FUND TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'BUY' ('HOLD') - JPMORGAN RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 3427 (3223) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CRODA PRICE TARGET TO 4800 (4225) P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2580 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7000 (7300) P - 'HOLD' - LIBERUM RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 725 (665) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES CLS HLDGS PRICE TARGET TO 270 (255) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3050 (2650) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 670 (660) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 265 (230) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1125 (1050) PENCE - LIBERUM RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 560 (500) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 680 (620) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS CUTS LADBROKES TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 200 (198) PENCE - MS RAISES THOMAS COOK TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 140 (130) PENCE - PANMURE CUTS IMMUPHARMA TO 'SELL' ('BUY') - TARGET 100 PENCE - RBC CAPITAL CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 30 (42) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4800 (4500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2200 (2350) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 400 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 256 (260) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS MITIE GROUP PRICE TARGET TO 205 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 847 (860) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1475) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES EXPERIAN PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1900 (1630) PENCE - UBS RAISES G4S TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 310 (300) PENCE - UBS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5200 (5000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SEVERN TRENT TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 2074 (2090) PENCE - UBS RAISES UNITED UTILITIES TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 817 (825) PENCE - UBS: G4S AND EXPERIAN NEW 'TOP PICKS' IN SECTOR EUROPEAN SUPPORT SERVICES



