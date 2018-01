Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie stehen sich die Parteien bislang unversöhnlich gegenüber. Die IG Metall hat nun die erste große Warnstreikwelle gestartet.

Bereits unmittelbar nach Mitternacht legten Mitarbeiter von Firmen im fränkischen Aschaffenburg und im westfälischen Iserlohn die Arbeit für kurze Zeit nieder. Nach Angaben eines IG-Metall-Sprechers waren in Aschaffenburg rund 65 Mitarbeiter beteiligt. In Iserlohn nahmen einer Sprecherin zufolge rund 100 Arbeiter eines Betriebs an einem Warnstreik teil.

In Nordrhein-Westfalen trat am Montag der IG Metall zufolge zunächst die Nachtschicht in einem Werk des Automobil-Zulieferers Kirchoff in den Ausstand. "Die gesamte Schicht hat sich beteiligt, es war ein guter Auftakt", sagte eine Vertreterin der Gewerkschaft. Kirchoff-Chef Arndt Kirchhoff verhandelt für die Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen über einen neuen Tarifvertrag. Auch in einem Werk des Landmaschinenherstellers Claas legten die Beschäftigten am Morgen die Arbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...