BERLIN (Dow Jones)--CDU, CSU und SPD haben am Montag ihre Sondierungsgespräche für eine eventuelle Neuauflage einer Koalition fortgesetzt. Teilnehmer sprachen bei ihrer Ankunft in der CDU-Parteizentrale von einer guten Gesprächsatmosphäre, äußerten sich aber nicht konkret zu Inhalten. "Wenn wir uns alle anstrengen und die Atmosphäre weiter so gut ist, wie sie in den letzten Tagen war, könnte es vielleicht etwas werden", sagte Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU). "Aber es steht doch noch eine Menge Arbeit vor uns, wo wir heute wieder einen wichtigen Beitrag leisten werden."

Die Verhandler von Union und SPD kamen nach Kauders Angaben im Konrad-Adenauer-Haus in Facharbeitsgruppen zusammen. "Wir haben heute wieder einen arbeitsreichen Tag vor uns", erklärte er. Auf der Agenda steht besonders die Europapolitik. Dazu soll es um 11.00 Uhr eine Runde der Parteichefs geben. "Gestern haben wir gute Fortschritte erzielt in den Facharbeitsgruppen, aber es bleibt noch eine Menge zu tun", sagte Kauder. Am Sonntag sei auch über Finanzfragen gesprochen worden. Der Finanzrahmen sei nicht höher als bei den Jamaika-Verhandlungen. Damals war er auf rund 45 Milliarden Euro beziffert worden.

CDU-Vize Armin Laschet sprach von "guten und konzentrierten Gesprächen" am Sonntag. Nach seinem Eindruck sei man "gut vorangekommen". Man sei "gut vorangekommen", meinte auch der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Reiner Haseloff. "Das wird was" zeigte er sich überzeugt. "Wir wissen um die begrenzten Finanzspielräume und sind guter Dinge", erklärte die CDU-Vizevorsitzende Julia Klöckner. Die saarländische Vize-Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) erklärte, es habe "konstruktive Gespräche" gegeben. "Aber es bleibt offen." SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil sah noch viel Arbeit vor den Verhandlern liegen.

Teilnehmer wollen nicht aus Beratungen berichten

Die Sondierungen für eine erneute große Koalition hatten am Sonntag in der SPD-Zentrale begonnen und sollen bis Donnerstag abgeschlossen werden. Auch am Sonntagabend waren keine konkreten Ergebnisse bekanntgegeben worden. "Die drei Parteivorsitzenden haben in ihren Eingangsstatements deutlich gemacht, auch angesichts des Wahlergebnisses, dass es ein 'Weiter so' nicht geben kann", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nach den Beratungen im Willy-Brandt-Haus lediglich. Es seien "ernsthafte, konzentrierte, aber auch offene Gespräche" geführt worden.

In manchen der 15 Arbeitsgruppen sei man bereits "weit vorangekommen, in anderen noch nicht so weit", erklärte Klingbeil, der sein Statement im Namen aller drei Parteien abgab. "Wir haben gemeinsam vereinbart, dass wir aus diesen Arbeitsgruppen nicht berichten", stellte er klar. Erst einmal wollten die Sondierer ausloten, wo sie zu gemeinsamen Inhalten kämen und wo sie noch weiter diskutieren müssten. "Das Ergebnis soll allerdings am Donnerstag vorliegen - das ist der feste Wille." Auf dieser Grundlage werde entschieden, ob sich "weitere Gespräche lohnen".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz hatten bereits bei ihrem Eintreffen zu der Sitzung am Sonntag schnelle Beratungen angekündigt. "Ich gehe optimistisch in diese Gespräche", sagte Merkel. "Allerdings ist mir klar, dass in den nächsten Tagen auch ein Riesenstück Arbeit vor uns liegt." Dieses wolle man aber annehmen. "Ich glaube, es kann gelingen."

Schulz sprach am Sonntag von "konstruktiven und ergebnisoffenen" Gesprächen. "Die Deutschen haben einen Anspruch darauf, dass es schnell geht", konstatierte er. Vorfestlegungen traf der SPD-Chef ausdrücklich nicht: "Wir ziehen keine roten Linien, sondern wir wollen möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen." CSU-Chef Horst Seehofer sagte, bei ihrer Klausurtagung im Kloster Seeon habe sich seine Partei klar positioniert. "Wir müssen uns verständigen", hob er am Sonntag aber auch hervor.

Sonderparteitag der SPD entscheidet

Konflikte drohen bei den Gesprächen unter anderem in der Asyl- und der Gesundheitspolitik. Die CSU hat vor den Sondierungen ihre harte Haltung in der Zuwanderungspolitik bekräftigt. Keinen Spielraum für Kompromisse sieht Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) stützte diese Position am Rande der Beratungen.

Ein Dissens zeichnete sich im Vorfeld neben der Zuwanderung auch in der Frage einer Bürgerversicherung im Gesundheitswesen ab. Seehofer hat diese Forderung bisher kategorisch abgelehnt. Die SPD besteht aber darauf. Viele Differenzen gibt es auch in der Sozialpolitik, etwa zu befristeten Arbeitsverträgen oder zur Rückkehr von Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung.

CDU, CSU und SPD wollen noch bis Donnerstag täglich weitere Sondierungsrunden abhalten. Dann soll die Entscheidung fallen, ob die Union und die SPD in Koalitionsverhandlungen eintreten. Danach sollen die Parteigremien über das Ergebnis befinden. Bei der SPD wird ein Sonderparteitag am 21. Januar über eine eventuelle Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Der Chef der Jungsozialisten, Kevin Kühnert, hat Schulz aber bereits gewarnt, der Parteitag werde "die Spitze am Versprechen ergebnisoffener Verhandlungen messen".

