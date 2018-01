Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa will 2018 bei steigenden Kerosinkosten und einer Ausweitung der Flugkapazitäten die Stückkosten senken. Bei den Umsätzen pro Sitzplatz sieht die Fluggesellschaft zu Jahresbeginn eine leicht positive Entwicklung und erwartet sie im Gesamtjahr stabil. Das geht aus einer Präsentation hervor, die das Lufthansa-Management am Montag auf dem Commerzbank German Investment Seminar in New York Investoren vorstellen wird.

Überdies kündigte der Konzern am Montag die Einstellung von mehr als 8.000 neuen Mitarbeiter an, die Hälfte davon Flugbegleiter. Allein 2.500 von ihnen werden an den größten Drehkreuzen in Frankfurt und München gesucht.

Laut Investorenpräsentation plant die Lufthansa für 2018 mit Kosten für Flugbenzin in der Größenordnung von etwa 5,9 Milliarden Euro, das sind etwa 700 Millionen Euro mehr als im abgelaufenen Jahr. Zu 65 Prozent hat sich der Konzern dabei gegen Preisschwankungen und den Dollarkurs - die Währung, in der der Treibstoff zu bezahlen ist - abgesichert.

Eine Prognose für den erwarteten operativen Gewinn gab der DAX-Konzern nicht ab. Für 2017 ist ein bereinigtes EBIT über dem Vorjahreswert von 1,75 Milliarden Euro prognostiziert. Die Lufthansa bestätigte die Prognose für das abgelaufene vierte Quartal, wonach das organische Kapazitätswachstum etwa 5,5 Prozent erreichen sollte.

Für 2018 erwartet die Lufthansa auf organischer Basis eine Ausweitung der verfügbaren Sitzkilometer (ASK) um 7 Prozent. Der Wert spiegelt die Leistungsfähigkeit der Lufthansa wieder. Inklusive Zukäufen, darunter auch Air Berlin, dürften die Kapazitäten um 12 Prozent steigen. Die Stückkosten (CASK) sollen um 1 bis 2 Prozent sinken, die Umsätze pro Sitzkilometer (RASK) werden stabil erwartet. Allerdings sei die Entwicklung über das erste Quartal hinaus schwer abschätzbar. Im Auftaktquartal dürfte sich diese Umsatzrelation leicht positiv entwickeln, hieß es, nachdem der Wert im vierten Quartal wie erwartet leicht rückläufig ausgefallen sein sollte.

Die Deutsche Lufthansa wird über das Jahr 2017 am 15. März auf der Bilanzpressekonferenz berichten.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2018 04:54 ET (09:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.