Mit dem Erreichen wirtschaftlicher und physikalischer Grenzen bei der Herstellung integrierter Schaltkreise bewegt sich die Halbleiterindustrie auf ein neues technologisches Zeitalter zu. Miniaturisierung allein bringt nicht mehr den gewünschten Gewinn an Leistungsfähigkeit - alternative Systemarchitekturen sind gefragt. Der nächste logische Schritt könnte dabei darin bestehen, FPGA-Strukturen und CPUs in Gestalt von Embedded-FPGAs zu kombinieren.

Eigenständige FPGAs wurden erstmals etwa 1984 durch Xilinx und Actel kommerzialisiert. Diese Produkte kamen hauptsächlich in industriellen Anwendungen mit geringen Stückzahlen und für das Prototyping zum Einsatz und erwiesen sich als überaus nützlich, um Designs auf einfache Weise mit einem großen Umfang an programmierbaren Logikressourcen zu versehen.

Die nächste Generation von FPGAs von Altera Lucent und Agere fanden dann in Netzwerk- und Telekommunikationsanwendungen weite Verbreitung. Seit 2005 gewannen FPGAs in sämtlichen Bereichen der Elektronik fortlaufend an Verbreitung ...

