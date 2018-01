Hannover - Der fulminante Start in das neue Jahr am deutschen Aktienmarkt hat zum Wochenausklang seine Fortsetzung gefunden, so die Analysten der Nord LB. Auch von nicht ganz den Erwartungen entsprechenden US-Arbeitsmarktdaten hätten sich die Indices nur kurz bremsen lassen. DAX +1,15%, MDAX +1,01%, TecDAX +0,77% Deutsche Bank-Aktien seien gegen den Trend am DAX-Ende (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 5,61% abgerutscht.

