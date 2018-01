Linz - Nach positiven Wirtschaftsdaten der Eurozone am Donnerstag konnten die EU-Verbraucherpreisdaten dem Euro mit Werten innerhalb der Erwartungen vergangenen Freitag keine weiteren Impulse liefern, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.

