Von Hans Bentzien

FRANKFURT/LUXEMBURG (Dow Jones)--Der Einzelhandelsumsatz im Euroraum hat sich im November etwas besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung von Eurostat stieg er gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von 1,3 Prozent prognostiziert. Im Oktober waren die Umsätze um 1,1 Prozent gesunken. Das Niveau des Vorjahresmonats überstiegen die Umsätze im November arbeitstäglich bereinigt um 2,8 (Oktober: 0,2) Prozent.

Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, registrierten Portugal (plus 3,9 Prozent) und Deutschland (plus 2,3 Prozent) die größten Anstiege des Einzelhandelsvolumens. Einen Rückgang (minus 0,2 Prozent) gab es nur in Estland.

Außerhalb des Nahrungsmittelsegments stiegen die Einzelhandelsumsätze im Euroraum um 2,3 Prozent. Die Umsätze mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren erhöhten sich um 1,2 Prozent und die mit Kraftstoffen um 0,3 Prozent.

January 08, 2018

