Kurz-Up-DateIn Kürze (Q1) sollte Allexandria Minerals Corp. CA0151001009 ein Resourcen-Up-Date liefern sowie sollte bald eine positive Meldung bezüglich Start des neuen Bohrprogramms liefern. Im 2017 hatte Alexandria Minerals wiederholt Top Bohrergebnisse geliefert und diese waren unter anderem sehr oberflächennah was einen günstigeren Abbau begünstigt.Rückblick-Top BohrergebnisseAm 5. Dezember 2017 lieferte Allexandria Minerals Corp. wiederholt Top Bohrergebnisse. Der Fokus lag auf 1.1 km langen stretch of gold-bearing Cadillac Break.Die Highlights waren:Diamond Drill Hole OAX-17-210 lieferte 52.83 g/t gold over 4.55 m; inklusive 366 g/t gold over 0.65 m ; 4.30 g/t gold over 5.95 m ; 18.36 g/t gold over 0.95 m.Diamond Drill Hole OAX-17-206 lieferte 2.27 g/t gold over 68.85 m; inklusive 8.96...

