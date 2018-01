Frankfurt - Aus dem am Mittwoch veröffentlichten FED-Protokoll der Sitzung vom 12. und 13. Dezember geht hervor, dass innerhalb des FOMC-Gremiums weiterhin keine einheitliche Linie bei der geldpolitischen Ausrichtung besteht, so die Experten von Union Investment.Es sei deutlich geworden, dass die Mitglieder vor allem im Hinblick auf die Zinspolitik letztlich in zwei Lager gespalten seien. Einerseits würde die veröffentlichte Projektion für 2018 zu viele Zinserhöhungen implizieren, so die zinspolitisch eher moderate eingestellte Seite. Konträr hierzu votierten andere FED-Verantwortliche sogar für weitaus mehr Zinserhöhungen als in den Einschätzungen der Notenbank derzeit erforderlich erscheinen, so die Experten von Union Investment. Marktseitig werde derzeit mit zwei bis drei weiteren Anhebungen im laufenden Jahr gerechnet. In diesem Zusammenhang sei auch erörtert worden, ob die bislang erfolgten geldpolitischen Maßnahmen letztlich nicht doch zu Inflationsdruck führen würden und so weitere Zinsanhebungen notwendig machen könnten.

