Frankfurt - Pünktlich zum neuen Jahr kommen die ersten Regierungen und Unternehmen mit der Platzierung neuer Bonds, so die Deutsche Börse AG.Etwa präzisiere Argentinien seine Pläne für die Aufnahme von zunächst insgesamt 9 Milliarden US-Dollar über den Kapitalmarkt, wie Arthur Brunner von der ICF Bank informiere. In Stücken von 1.000 US-Dollar starte das südamerikanische Land ab dieser Woche mit der Emission von fünf-, zehn- und 30-jährigen Bonds (ISIN US040114HP68, US040114HR43, US040114HQ69). Die Kupons würden 4,625, 5,875 und 6,875 Prozent betragen. Die geplante Platzierung mache laut argentinischer Regierung knapp ein Drittel des für dieses Jahr vorgesehenen Finanzierungsvolumens in Höhe von insgesamt 30 Milliarden US-Dollar aus. Davon würden etwa 40 Prozent in Fremdwährungen aufgenommen.

