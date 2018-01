Reisen ins All sind aufregende Erfahrungen, gesund sind sie aber auf keinen Fall. Einer bislang unbekannten Gesundheitsgefahr sind Berliner Forscher jetzt auf die Spur gekommen: Astronauten laufen im Weltraum heiß.

Astronauten leben gefährlich: Sie rasen auf einer mit Tonnen hochexplosivem Treibstoff gefüllten Rakete ins All, verbringen Tage, Wochen oder gar Monate in einer absolut lebensfeindlichen Umgebung und müssen dann hoffen, dass ihr Raumschiff den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre meistert und der Fallschirm zur Landung sich rechtzeitig öffnet.

Doch nicht nur versagende Technik kann den Raumfahrern gefährlich werden. Längere Aufenthalte im All stellen auch eine enorme Belastung für den menschlichen Körper dar. Unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit kommt es zu Knochenschwund und Muskelabbau, das Immunsystem arbeitet nur noch eingeschränkt und die Sehkraft schwindet.

Wer das schützende Erdmagnetfeld verlässt, setzt seinen Körper zudem verstärkt der gefährlichen kosmischen Strahlung aus. Mediziner vermuten, dass die auffällige Häufung von tödlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den Astronauten der Apollo-Mondmissionen mit dieser Strahlung in Zusammenhang steht.

Die Beispiele zeigen: Reisen ins All sind sicher aufregende Erfahrungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...