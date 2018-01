Paris - Die beschleunigte Rekordfahrt an den US-Börsen hat am Montag für weiterhin freundliche Stimmung an Europas Börsen gesorgt. Zudem schwächelten Euro und Pfund wieder etwas. Der britische Leitindex "Footsie" und der Schweizer SMI erreichten sogar zum Handelsstart neue Höchststände, bevor moderate Gewinnmitnahmen einsetzten. Auch der deutsche Dax nähert sich aktuell wieder seiner Bestmarke vom November bei über 13'500 Punkten.

Für den EuroStoxx 50 ging es am späteren Vormittag um 0,27 Prozent auf 3'617,27 Punkte nach oben, womit der Leitindex der Eurozone seinen dreiprozentigen Gewinn aus der vergangenen Woche ausbaute. Sein Weg bis zum letzten Rekordhoch, das er im Jahr 2000 verzeichnete, bleibt damit jedoch nach wie vor in weiter Ferne. Es liegt bei über 5'500 Punkten.

In Paris kletterte der CAC 40 am Montag um 0,31 Prozent auf 5'487,88 Zähler. Der Euro gab nach und sank wieder unter 1,20 US-Dollar. Seine Stärke hatte zuletzt die Aussichten für Exportunternehmen aus der Eurozone getrübt.

Der britische FTSE 100, der am Morgen erstmals einen Punktestand von rund 7'733 Punkte erreichte, zeigte sich ...

