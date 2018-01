Der Kurs des Euro in US-Dollar bewegte sich am Montag nach unten. Nachdem der Wechselkurs in der letzten Woche mit dem Hoch bei 1,209 US-Dollar nur knapp ein Drei-Jahres-Hoch verpasst hatte, hielt er sich zum Start in die neue Woche erst über 1,20 US-Dollar und pendelte im weiteren Handel knapp unter dieser Marke. Am Wochenende hatte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann in einem Zeitungsinterview erneut seine Forderung nach einem Ablaufdatum für die derzeitigen Anleihekäufe der EZB bekräftigt. Mit Jahresbeginn hatte die ihre Käufe von 60 auf 30 Milliarden Euro zumindest schon zurückgefahren. Doch entwickelten sich die Verbraucherpreise im Dezember noch nicht in die von der Notenbank gewünschte Richtung. Die auf das Jahr gerechnete Inflationsrate sank auf 1,4 Prozent. Nach den Projektionen der EZB sei das Inflationsziel von zwei Prozent jedoch bis 2020 nicht zu erreichen. Interessant zu diesem Thema könnte am Donnerstag die Vorlage des Sitzungsprotokolls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...