KÖLN (dpa-AFX) - Das Hochwasser am Rhein in Köln wird nach Einschätzung von Experten am Montagnachmittag seinen Höchststand erreichen. "Wir werden so bis 14 Uhr um die 8,80 Meter haben. Dann wird es etwas stagnieren und im Laufe der nächsten Tage wieder sinken", sagte Rafael Vedder, Leiter der Hochwasserschutzzentrale am Montagvormittag. Die aktuellen Niederschläge im Einzugsgebiet seien gering, für Dienstag und Mittwoch erwarte man bislang gar keine.

Die Wasserstände des Rheins sind seit Tagen gestiegen, der Fluss hat ufernahe Straßen, Landungsstege und Wiesen überflutet. In Köln, das aufgrund seiner topographischen Lage als eine der hochwassergefährdetsten Großstädte in Europa gilt, wurden besonders gefährdete Stadtteile mit Schutzwänden vor dem Wasser abgesichert. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren stark in den Hochwasserschutz investiert. Große Überflutungen in Wohngebieten gibt es daher nicht.

Ein Hochwasser wie das aktuelle komme in Köln statistisch alle zwei bis fünf Jahre vor, sagte Vedder./idt/DP/jha

AXC0144 2018-01-08/11:49