Stadtlohn - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Freitag morgen bei 13.181 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de". Gleich zu Beginn des vorbörslichen Handels sei das TT formatiert worden. Von hier aus sei es dann in dynamischen Impulsen an und über die 13.300 Punkte gegangen.

Den vollständigen Artikel lesen ...