Frankfurt - Die Steuerreform des "Tax Cuts and Jobs Act" bringt nicht die angestrebte Vereinfachung des amerikanischen Steuersystems, so die Analysten der Helaba. Im Gegenteil seien manche Bestimmungen sogar kontraproduktiv. Sie würden einen verstärkten Anreiz zur "Steuergestaltung" bieten - also einem Verhalten der Wirtschafts-subjekte, das keinem anderen Zweck diene als der Minimierung der Steuerlast.

