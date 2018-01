Evotec (ISIN: DE0005664809) hat eine erste Meilenstein-Zahlung vom Pharma-Riesen Sanofi erhalten, wurde heute Früh gemeldet. Das verleiht der Aktie zum Wochenstart Schwung und trägt sie an die Spitze der TecDAX-Gewinner. Das ist noch nicht genug, um den Daumen in Bezug auf eine Aufwärts-Wende der Aktie zu heben. Aber das Chartbild ist derzeit auf gutem Wege. Wenn die Bullen am Ball bleiben, kann das etwas werden - und es kann durchaus schnell gehen, denn:

Tauchen größere Orders auf, können sie diese eher marktenge Aktie schnell und weit tragen. Seit Oktober gab es zahlreiche Tage, an denen die Handelsspane zehn und mehr Prozent betrug. ...

