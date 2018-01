Frankfurt (ots) -



- Unternehmen können sich durch Neuerungen mit ihren individuellen Profilen in Gelbe Seiten optimal darstellen - Neue Funktionen sorgen für die direkte Kundenverbindung - Kunden und Nutzer profitieren von Interaktionsmöglichkeiten und Empfehlungen



Gelbe Seiten hat mit einer Reihe von neuen und weiterentwickelten Features seine digitalen Angebote für Unternehmen und Konsumenten nachhaltig aufgewertet. Im Mittelpunkt dieser weitreichenden Optimierung steht die runderneuerte Profilseite, mit der Unternehmen sich im Angebot von Gelbe Seiten präsentieren. Sie wurde optisch und funktional umfassend neugestaltet, so dass Unternehmen sich dort nun perfekt ihren potentiellen Kunden präsentieren. Darüber hinaus wurde sie mit neuen Funktionen performant aufgewertet, teilweise in Kooperation mit weiteren Partnern: So können Transaktionen wie Buchungen und Reservierungen jetzt direkt aus der Seite heraus getätigt bzw. generiert werden und ermöglichen eine einfache und direkte Kundengewinnung und -bindung. Zusätzlich wird die Interaktion von Kunden und Nutzern großgeschrieben: Das Digitalverzeichnis wandelt sich zur Mitmachplattform.



Die Neuerungen im Überblick:



1. Optimale Unternehmenspräsentation durch die neue Profilseite



Die runderneuerten Unternehmensprofile überzeugt durch eine moderne und aufgeräumte Optik, Unternehmen präsentieren sich hier den Nutzern zukünftig noch übersichtlicher: Eine Fokussierung auf das Wesentliche zeigt alle relevanten Informationen auf einen Blick. Hierauf zahlen insbesondere eine nutzerorientierte Anordnung aller Inhalte für einen optimalen Lesefluss ein. Komplexere Inhalte wie Karten und Bewertungen werden übersichtlicher dargestellt. Die Konsequenz: Das Wesentliche kann schnell erfasst werden, gleich ob am Desktop oder mobil. Eine neue "Headergrafik" sorgt zudem für die perfekte Außendarstellung. Die neue Profilseite wird für den Unternehmer dadurch zur responsiven "Website-in-Website" auf GelbeSeiten.de und in den Apps von Gelbe Seiten. Umgekehrt kann der Konsument dank der Neuerungen noch schneller und genauer den richtigen Partner finden.



2. Gelbe Seiten wird zur Transaktionsplattform



Im Zentrum der Neuerung steht vor allem der Ausbau der Kernkompetenz von Gelbe Seiten - in Kooperation mit weiteren Partnern: Endkunden und Gewerbetreibende zusammen zu bringen. Transaktionen wie Buchungen, Reservierungen oder Terminvereinbarungen für zahlreiche Einträge und Services auf den digitalen Angeboten von Gelbe Seiten können daher jetzt direkt aus dem Angebot heraus generiert bzw. getätigt werden. Gezielt kann so ein Termin vereinbart oder ein Tisch reserviert werden - per Anruf, Mail oder Buchungsfunktion. Auf diese Weise hat der Gewerbetreibende sofort den direkten Draht zum Kunden und generiert im zweiten Schritt Umsatz. Auf der anderen Seite kann der Nutzer in Sekundenschnelle eine Antwort auf seine Anfrage erhalten. So profitieren Unternehmen wie Nutzer gleichermaßen von den Neuerungen.



3. Neue Mitmach-Features verstärken Interaktivität



Neben Transaktionen werden Interaktivität und Interaktion ab sofort großgeschrieben, Gelbe Seiten wird zur attraktiven Mitmach-Plattform. Unter "Meine Gelbe Seiten" können Kunden ihre favorisierten Einträge in individuell angelegten Listen speichern, zum Beispiel ihre Lieblingsrestaurants in Frankfurt oder Adressen, die sie oft besuchen. Die Listen und Favoriten können dann geteilt werden. Im Ergebnis können die Nutzer von Gelbe Seiten nun von den Empfehlungen anderer Nutzer profitieren und die Unternehmen von dem zusätzlichen Werbeeffekt der Nutzerempfehlungen.



Für weitere Kunden- und Nutzerempfehlungen und zusätzliche Transparenz sorgt die neu gestaltete Bewertungsfunktion auf Gelbe Seiten. In diese fließen die Bewertungen verschiedenster Partnerportale wie z.B. Varta, Meinungsmeister und GoLocal ein und machen die Bewertungen auf Gelbe Seiten aussagekräftig und wertvoll. Die Gesamtbewertung eines Anbieters ist dabei auf einer Seite dargestellt. Damit sieht man auf einen Blick, wie ein Anbieter bewertet ist. Auch erfasst man sofort, aus welcher Quelle eine Bewertung stammt. Durch die aussagekräftigen Bewertungen kann der Konsument den passenden Partner finden und diesen dann auch aktiv bewerten und empfehlen.



Noch mehr Interaktion findet in den fünf Themenwelten Gesünder leben, Haus & Garten, Recht & Finanzen, Ausbildungsnavigator und Lokales Marketing statt. Hier können Nutzer Kommentare zu jedem Artikel abgeben.



Stephan Theiß, Geschäftsführer Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft: "Ziel der umfassenden Überarbeitung und Erweiterung unserer Angebote ist es, unseren gewerblichen Kunden eine noch bessere Wertschöpfung und den Nutzern mehr Service und eine schnellere Orientierung zu bieten. Dazu haben wir eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt, bei der die funktionale und optische Überarbeitung der Profilseite, auf der Unternehmen sich jetzt noch besser präsentieren können, im Mittelpunkt steht und durch weitere nutzerorientierte Funktionen ergänzt wird. Mit den Neuerungen schöpfen wir die Möglichkeiten einer digitalen Plattform konsequent aus und bieten einen nachhaltigen Mehrwert."



Über Gelbe Seiten:



Gelbe Seiten wird von Deutsche Tele Medien und 16 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich herausgegeben und verlegt. Die Herausgeber- und Verlegergemeinschaft gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern in allen medialen Ausprägungen als Buch, online, mobil sowie u. a. als Smartphone- und Tabletversion zur Verfügung gestellt und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2017 verzeichneten die Produkte von Gelbe Seiten medienübergreifend ca. 880 Mio. Nutzungen*. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten Zeichen-GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht u.a. Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb.



*Quelle: GfK Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2017; repräsentative Befragung von 15 Tsd. Personen ab 16 Jahren



OTS: Gelbe Seiten Marketing GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/64713 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_64713.rss2



Pressekontakt:



Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH Sigrid Eck Speicherstr. 55 60327 Frankfurt am Main



Tel.: +49 69 264 841-205 Mobil: +49 152 215 93 427



E-Mail: presse@gelbeseitenmarketing.de Newsroom: http://service.gelbeseiten.de/newsroom Internet: www.gelbeseiten.de