Wien - Mit Blick auf die Datenveröffentlichungen der kommenden Tage in der Eurozone sind einerseits die Zahlen zur Industrieproduktion für den Monat November sowie andererseits Sentimentumfragen erwähnenswert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So stehe mit dem sentix-Index der erste Stimmungsindikator für den Monat Januar auf dem Programm, für den man keine Veränderung erwarte. Das von der EU-Kommission ermittelte Wirtschaftsvertrauen in der Eurozone habe im November zwar kein Allzeithoch, jedoch den höchsten Wert seit Oktober 2000 erreicht. Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate sei dabei auf sektoraler Ebene breit abgesichert und dürfte auch im Dezember angehalten haben. Allerdings überzeichne dieser Indikator derzeit die tatsächliche Konjunktur. Die deutsche Industrieproduktion sei im September und Oktober gegenüber dem entsprechenden Vormonat merklich zurückgegangen. Für den Monat November erwarten die Analysten der RBI nun eine Gegenbewegung. Die entsprechende Veröffentlichung für die gesamte Eurozone sollte laut Konsens im Vormonatsvergleich etwas stärker zulegen können, als dies im Oktober der Fall gewesen sei.

