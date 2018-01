Österreichs Gewerbe- und Handwerksbetriebe starten optimistisch in das Jahr 2018. Bis Jahresende will die Sparte auf 740.000 Beschäftigte wachsen, das wären 10.000 mehr als aktuell. Die Unternehmer schätzen die Geschäftslage deutlich besser ein, sagte Thomas Oberholzner von der KMU Forschung Austria am Montag in einer Pressekonferenz.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...