Zürich (ots) - Die Energiebranche befindet sich in einem

fundamentalen Wandel. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz geben

die Richtung vor. In der Gasversorgung werden Biogas und andere

erneuerbare Gase in Zukunft eine wichtige Rolle spielen: Die

Schweizer Gaswirtschaft hat beschlossen, den Anteil der erneuerbaren

Gase im Wärmemarkt bis 2030 auf 30 Prozent zu steigern. Wie dieses

ambitionierte Ziel umgesetzt wird, zeigt der Verband der

Schweizerischen Gaswirtschaft VSG an einem Medienfrühstück auf.

Dieses findet statt am



17. Januar 2018, 9.15 - 10.30 Uhr, Swissbau, Messe Schweiz, Basel



Referenten:



Martin Bäumle, Nationalrat und Mitglied der Energiekommission

(UREK-N), Daniela Decurtins, Direktorin VSG, Hans-Christian Angele,

Leiter Politik VSG.



Treffpunkt:



Das VSG-Medienfrühstück findet im Rahmen der Swissbau statt, der

grössten Schweizer Baufachmesse, die vom 16. bis 20. Januar in Basel

durchgeführt wird. Der Erdgas-Stand befindet sich in der Halle 1.2 im

2. Stock (Stand A58).



Anmeldung:



Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns Ihre Teilnahme

per E-Mail (hegglin@erdgas.ch) kurz zu bestätigen.



Originaltext: Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG

Kontakt:

Thomas Hegglin, Leiter Kommunikation VSG, Telefon 044 288 32 62,

Mobile 079 403 83 26, Hegglin@erdgas.ch