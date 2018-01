Heute startet die J.P. Morgan Healthcare Conference. Auf dem wichtigsten Branchentreffen sind deutsche Biotechunternehmen gefragt wie nie. Nach jahrelanger Forschung sollen Tumormittel den Durchbruch bringen.

Zu Beginn des neuen Jahres wandert Ingmar Hoerr erst mal ein paar Tage durch die kalifornische Wüste. Der Chef des Tübinger Biotechunternehmens Curevac will den Kopf frei bekommen, Kraft tanken, bevor es für ihn am 8. Januar so richtig losgeht. Dann startet in San Francisco das weltweit wichtigste Treffen der Pharmabranche. Mehrere Zehntausend Teilnehmer kommen zur von der US-Bank JP Morgan veranstalteten Healthcare Conference, drängen sich auf engstem Raum um den zentralen Union Square, lauschen im Saal des altehrwürdigen Hotels Westin St. Francis den Vorständen, die dort ihre Forschungsergebnisse präsentieren.

Hoerr kennt das, er ist bereits zum zwölften Mal dabei. Trotzdem ist in diesem Jahr für ihn vieles anders. Während deutsche Biotechunternehmen bei der Konferenz bislang eher Pausenfüller waren, stehen sie nun im Mittelpunkt des Interesses. Das verdanken sie Fortschritten bei von ihnen entwickelten Therapien für den Kampf gegen den Krebs. Die sollen die Heilungs- und Überlebenschancen entscheidend verbessern. "Krebs könnte zu einer chronischen Erkrankung wie HIV werden", sagt Hoerr.

Die Aussicht alarmiert Investoren und Konzerne, die ganze Branche scheint in Aufruhr. Tatsächlich kündigten Pharmakonzerne weltweit zuletzt fast wöchentlich an, einen Krebsspezialisten übernehmen zu wollen oder zumindest mit einem zu kooperieren. Auch deutsche Biotechs, die zuletzt eine Reihe aufsehenerregender Forschungsergebnisse veröffentlichten, haben davon schon profitiert. Branchengrößen investieren Millionen in die Zusammenarbeit, Zulassungsbehörden zeigen sich wohlwollend - und das soll erst der Anfang sein. "Deutsche Biotechs haben etliche interessante Entwicklungen in der Pipeline", sagt Karl Nägler vom europäischen Investmenthaus Gimv, einem der erfolgreichsten Geldgeber der Branche.

Besonders große Zuversicht setzt die Branche in Verfahren, die das körpereigene Immunsystem aktivieren, um so den Krebs zu besiegen. Bisher stammen die meisten Mittel aus den Labors großer Unternehmen wie Bristol-Myers Squibb aus den USA, Roche und Novartis aus der Schweiz sowie Merck aus Deutschland. Nun aber stehen vor allem Präparate kleinerer Biotechs im Fokus. Deutsche Unternehmen wie Morphosys, Medigene oder Curevac waren zur Jahrtausendwende mit viel Hoffnungen gestartet, nachdem es Forschern gelungen war, das menschliche Genom zu entschlüsseln. Es hat lange gedauert, aber nun werden die deutschen Biotechpioniere für ihr Durchhaltevermögen belohnt.

