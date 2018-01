Wie wichtig die Messe für das Unternehmen ist, belegt die Tatsache, dass die Enthüllung des Roboters wenige Stunden vor der Premiere auf der International Robot Exhibition (iREX) in Tokio stattfand. In seinen Leistungseigenschaften entspricht das Modell den autonomen Industrierobotern des Unternehmens. So erreicht der Cobot mit sensibler Kraft-Momenten-Sensorik eine Wiederholgenauigkeit von ±0,02 mm. Die Traglast des Roboters liegt im Bereich von 5 bis 6 kg, die Reichweite zwischen 800 und 1?000 mm.

Anwender programmieren den Roboter über ein ansteckbares Bedienterminal mit Touch-Display, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...