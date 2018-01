Der Stadtwerkeverbund hat sein Portfolio an Photovoltaik- und Windkraftanlagen in der Direktvermarktung um etwa 1800 Megawatt reduziert. Hintergrund sind Margendruck und veränderte Marktvoraussetzungen.Trianel hat bis zum Jahreswechsel sein Direktvermarktungsportfolio mehr als ein Drittel verkleinert. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden sei es um etwa 1800 auf 3200 Megawatt reduziert worden, teilte die Aachener Stadtwerke-Kooperation am Montag mit. Hintergrund seien anhaltender Margendruck und veränderte Marktvoraussetzungen. Die Neuaufstellung der Direktvermarktung sei "das Ergebnis einer ...

