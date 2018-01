Zwei milliardenschwere Fusionen in der Biotech-Branche sorgen international für Furore. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk bietet für Ablynx, Celgene kauft ein milliardenschweres kalifornisches Start-up.

Die internationale Biotech-Branche startet mit der Aussicht auf zwei milliardenschwere Fusionen ins neue Jahr. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk bietet für die belgische Firma Ablynx 2,6 Milliarden Euro, wie Novo am Montag mitteilte. Damit will der weltgrößte Insulinproduzent seine Medikamentenpalette ausbauen und vor allem sein Geschäft mit Arzneien gegen die Bluterkrankheit stärken. Doch die Belgier hüllten sich zunächst in Schweigen, nachdem sie eine erste Offerte der Dänen Mitte Dezember abgewiesen hatten. Einen Schritt weiter ist der US-Biotech-Konzern Celgene, der sich mit dem kalifornischen Start-up Impact Biomedicines auf eine bis zu sieben Milliarden Dollar schwere Übernahme geeinigt hat.

Novo Nordisk ist zwar zu mehr als zehn Prozent an der Hamburger Firma Evotec beteiligt, hatte sich bisher aber weitgehend immun gegenüber dem Übernahmefieber in der Pharmabranche gezeigt. Doch zuletzt verordnete Konzernchef Lars Fruergaard Jörgensen Novo eine Erweiterung des vor allem auf ...

