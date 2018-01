Die Ölpreise sind ohne wesentliche Veränderung in die neue Woche gestartet. Euro und Franken zeigen sich etwas schwächer gegenüber dem US-Dollar. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz tendieren minimal Höher als am Freitag und werden mit einem durchschnittlichen Aufschlag von 0,1 Cent bzw. Rappen je Liter erwartet. Trotz des Wegfalls wichtiger Preisstützen kann sich am Ölmarkt ...

