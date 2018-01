Die US-Börsen dürften zu Beginn der neuen Woche ihre Rekordserie fortsetzen, wenn auch wohl nur in Trippelschritten. Der Future auf den S&P-500 deutet vorbörslich kleine Gewinne zur Eröffnung am Kassamarkt an. Die Vorgaben aus Asien und Europa sind überwiegend positiv.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Auch die Bilanzsaison der US-Unternehmen kommt erst langsam in Gang. Vorbörslich hat das für seine bunten Plastikschuhe bekannte Unternehmen Crocs die Umsatzprognose für das vierte Quartal des vergangenen Jahres erhöht. Im gesamten Jahr 2017 dürfte der Umsatz aber um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz gesunken sein, teilte Crocs mit. Die Crocs-Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

Daneben dürfte eine Übernahme die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Celgene kauft den nicht börsennotierten Blutkrebsspezialisten Impact Biomedicines für 7 Milliarden Dollar. Celgene steigen um 1,5 Prozent.

Für Bristol-Myers Squibb gibt es vorbörslich noch keine Kursindikation. Das Unternehmen hatte am Freitag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass die Steuerreform in den USA im vierten Quartal zu zusätzlichen Belastungen führen werde, die das Ergebnis minderten.

