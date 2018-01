Zürich - Die Lage am Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenbeginn kaum verändert. Nachdem es dem SMI direkt nach Handelsstart gelang, das Allzeithoch weiter nach oben zu schieben, tritt er gegen Mittag auf der Stelle. Erst am Freitag hatte der Leitindex seinen mehr als zehn Jahre alten Rekordwert geknackt. Insgesamt sei die Stimmung an den Märkten weiterhin freundlich. Nach dem guten Start ins neue Jahr seien nun jedoch gewisse Konsolidierungen und technische Gegenbewegungen zu beobachten, erklärte ein Händler.

Auch die Veröffentlichung verschiedener Konjunkturdaten brachte kaum Schwung in den Schweizer Aktienmarkt. So liess beispielsweise die bessere Wirtschaftsstimmung im Euroraum oder und auch das Plus bei den dortigen Detailhandelsumsätzen die hiesige Börse kalt. Der Fokus der Märkte richte sich nun mehr und mehr auf die beginnende Berichtsaison, hiess es dazu aus dem Handel. Hierzulande wird diese zum Wochenende hin langsam anrollen, zum Beispiel mit Angaben zur Geschäftsentwicklung von Sika am Dienstag oder von Partners Group und Bossard am Donnerstag.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.50 Uhr 0,03% tiefer bei 9'553,95 Punkten. Das neue Allzeithoch liegt bis zu diesem Zeitpunkt bei 9'584,52 Punkten (erreicht um 09.03 Uhr). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,03% auf 1'552,39 Punkte nach, wogegen der breite Swiss Performance Index (SPI) minim um 0,02% auf 10'958,06 Punkte ...

