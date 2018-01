Berlin (ots) -



Kurt Krömer ist zurück auf Radioeins vom rbb - und er kommt nicht allein. Am Freitag (12. Januar 2018) läuft im Radio um 7.05 Uhr ein erster Ausschnitt der neuen Show "Zwei Männer - drei Welten: Krömer and friends". Radioeins hat sechs einstündige Podcast-Folgen mit Kurt Krömer, Jakob Hein und Gästen produziert. Zum Auftakt treffen die zwei Männer Autorin und SPIEGEL ONLINE-Kolumnistin Margarete Stokowski. Weiteres von Krömer and friends folgt bis 16. Februar immer freitags: in Kürze um 7.05 Uhr im "Schönen Morgen" und in 60-Minuten-Langfassung auf radioeins.de. Den Podcast kann man abonnieren.



Darum geht's:



Kennen Sie das? Sie sitzen im Café und warten und der Akku Ihres Handy ist leer. Sie fangen an, beim Gespräch am Nachbartisch mit zuhören, und wenn schließlich Ihre Verabredung kommt, sind Sie enttäuscht, weil Sie gern noch länger zugehört hätten ...



So ist es, wenn Schriftsteller und Psychiater Jakob Hein und Komiker und Schauspieler Kurt Krömer ihre Gäste treffen. In sechs Folgen befragen die beiden Freunde Menschen jenseits gängiger Formate. Und dabei geht es nicht um das neue Album, das nächste Buch oder den kommenden Film. Sie befragen Schauspieler über Arbeitslosigkeit, Russen über Tanzmusik und Krankenschwestern über das Ende der Welt. Es geht um das wahre Leben, um das Zähneputzen nach dem Aufstehen, um die Kunst der Rechnungsstellung, um die richtige Kleidung für den Weltuntergang und um die Rubrik: "Welche Frage wollen Sie nie gestellt bekommen?"



Anfangs hatten manche Gäste vielleicht Angst, mit einem Komiker und einem Psychiater zu sprechen, am Ende wollten sie alle noch weiter mit den beiden quatschen. Jeweils eine Stunde, immer mit Kurt Krömer und Jakob Hein, dazu jeweils mit einem anderen Gast.



Gäste bei "Zwei Männer - drei Welten": Margarete Stokowski (12.1.2018), Gabriele Völsch (19.1.2018), Claudia Schur (26.1.2018), Sarah Bosetti (2.2.2018), Jochen Freydank (9.2.2018), Kat Kaufmann (16.2.2018).



