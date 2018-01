Berlin (ots) - Die CB Bank GmbH ist neues Mitglied im Deutschen Factoring-Verband und ist eine bundesweit tätige Spezialbank mit Schwerpunkten im Factoring für kleine und mittelständische Unternehmen und der Refinanzierung auch von Leasinggesellschaften. Die CB Bank bedient mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 100.000 Euro bis 10 Millionen Euro. Sie bietet das stille Factoring mit 100 % Auszahlung an.



"Wir freuen uns, dass der Verband weiterhin durch die Öffnung des Verbandes gegenüber dem Mittelstand weiteren Zuwachs aus dem mittelständischen Sektor bekommt" kommentiert Hauke Kahlcke, Mitglied des Vorstandes.



Der Deutsche Factoring-Verband vertritt damit nun 40 führende Factoringinstitute mit einem Marktanteil von ca. 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächst außer in den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seiner Mitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 44. Jahr des Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.



Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur CB Bank GmbH finden Sie unter: www.factoring.de und www.cb-bank.de.



OTS: Deutscher Factoring-Verband e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15237 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15237.rss2



Pressekontakt: Deutscher Factoring-Verband e.V. Dr. jur. Alexander M. Moseschus, Verbandsgeschäftsführer Behrenstr. 73, 10117 Berlin Telefon: 030-20 654 654, Fax: 030-20 654 656 E-Mail: kontakt@factoring.de