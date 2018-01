Rotkreuz (ots) -



Zum Jahreswechsel lanciert der Schweizer Carsharing-Anbieter Catch

a Car eine Tagesflat von CHF 88 und vereinfacht dazu seine

Tarifstruktur. Das innovative Start-up optimiert mit diesen

Massnahmen nicht nur das Angebot an seine Mitglieder - es bietet nun

auch das hierzulande attraktivste Angebot für ein Mietauto.



Der Fahrtarif geht runter, die Convenience steigt. Mit attraktiven

All-inclusive-Tarifen vereinfacht der Schweizer Anbieter von

stationsunabhängigem Carsharing seine Preisstruktur und vergünstigt

das Fahren. Anlass für die Anpassung sind in erster Linie

Erkenntnisse aus der Praxis des noch jungen Startups. Diese haben

gezeigt, dass Kunden mehrheitlich fahren und weniger

zwischenparkieren. Mit dem neuen Minutentarif von CHF 0.38, der die

bisherigen Fahr-, Nacht- und Parktarife ersetzt, wird das Fahren um 3

Rappen günstiger. Im Preis enthalten sind sowohl Service als auch

Reinigung, gefahrene Kilometer, Versicherung und Treibstoff.



Zudem führt Catch a Car eine Stunden- und eine Tagesflat ein, die

das Fahren über längere Distanzen zusätzlich vergünstigen. So kostet

die Stunde neu maximal CHF 18, 24 Stunden CHF 88. Beide Angebote

machen Fahrten ausserhalb der Catch a Car Zone wie auch ins Ausland

entspannter und Catch a Car zu einer attraktiven Alternative zu

herkömmlichen Autovermietern: Nicht nur entfällt die oft mühsame

Autoübergabe - mit den All-inclusive Flat-Optionen werden die

Kurzmieten konkurrenzierender Anbieter klar unterboten. "Mit dem

neuen Preismodell tragen wir unserem Grundanspruch Rechnung, unseren

Mitgliedern maximale Convenience zu bieten und uns ihren Bedürfnissen

anzupassen," so Catch a Car CEO René Maeder. "Ausserdem schaffen wir

für potenzielle Neukunden Anreize, sich von den unkomplizierten

Catch-Cars zu überzeugen und mit uns die urbane Mobilität neu zu

gestalten."



Über Catch a Car



Die Catch a Car AG ist eine Tochtergesellschaft der Mobility

Genossenschaft. In Genf und Basel betreibt sie das schweizweit erste

stationsunabhängige Carsharing-Angebot: Kunden orten die Autos

online, fahren von A nach B und stellen sie wieder auf öffentlichen

Parkplätzen innerhalb der begrenzten Zone wieder ab. Als Investoren

sind die Allianz und die AMAG mit an Bord, als strategische Partner

EnergieSchweiz und SBB.



Kontakt:

René Maeder, CEO Catch a Car AG

media@catch-a-car.ch

+41 79 278 44 79