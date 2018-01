Dänemarks Banken zweifeln zunehmend an den Vorzügen einer Mitgliedschaft in der EU-Bankenunion. Besonders die jüngste Bankenrettung in Italien sorgt für große Skepsis. Erst 2019 soll nun eine Entscheidung fallen.

Dänemarks einflussreiche Bankenlobby stellt die Vorzüge eines Beitritts zur europäischen Bankenunion infrage. Die jüngsten Rettungsaktionen in Italien ließen Zweifel an der Integrität des Regelwerks aufkommen.

Italiens Bankenrettungen "hinterlassen ein gewisses Gefühl der Ambivalenz: Was sind hier eigentlich die Regeln?", sagte Ulrik Nodgaard, Leiter von Finans Danmark, der Nachrichtenagentur Bloomberg in Kopenhagen. Nodgaard fungierte während der Finanzkrise als Generaldirektor der dänischen Finanzaufsichtsbehörde.

Die dänische Regierung hatte im Juli einen Ausschuss eingesetzt, der untersuchen sollte, ob das Land der Bankenunion beitreten sollte. Die Schlussfolgerungen des Ausschusses sind erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 zu erwarten. Inzwischen wächst jedoch die Kritik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...