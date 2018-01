Deutschlands größte Airline stockt ihr Personal deutlich auf. Mehr 8000 Mitarbeiter will die Lufthansa in diesem Jahr neu einstellen. Insbesondere an den Drehkreuzen Frankfurt und München werden Flugbegleiter gesucht.

Die Lufthansa will auch in diesem Jahr Tausende neue Mitarbeiter einstellen. Vor allem Flugbegleiter sind gesucht. Rund die Hälfte der gut 8000 geplanten Neueinstellungen entfallen auf das Kabinenpersonal. Alleine etwa 2500 Stewards und Stewardessen will Deutschlands größte Fluggesellschaft ...

