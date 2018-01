DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Volljährigkeit" geschlossen. In Russland bleiben die Börsen wegen des orthodoxen Weihnachtsfestes geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.739,60 -0,11% +2,38% Euro-Stoxx-50 3.616,68 +0,25% +3,22% Stoxx-50 3.241,53 +0,29% +2,00% DAX 13.362,34 +0,32% +3,44% FTSE 7.720,40 -0,05% +0,42% CAC 5.489,02 +0,33% +3,32% Nikkei-225 Feiertag +4,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,94 +32

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,78 61,44 +0,6% 0,34 +2,3% Brent/ICE 67,90 67,62 +0,4% 0,28 +1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.320,70 1.319,42 +0,1% +1,29 +1,4% Silber (Spot) 17,17 17,22 -0,3% -0,05 +1,4% Platin (Spot) 969,20 969,85 -0,1% -0,65 +4,3% Kupfer-Future 3,22 3,22 -0,1% -0,00 -2,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften zu Beginn der neuen Woche ihre Rekordserie fortsetzen, wenn auch wohl nur in Trippelschritten. Die Vorgaben aus Asien und Europa sind überwiegend positiv. Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Auch die Bilanzsaison der US-Unternehmen kommt erst langsam in Gang. Vorbörslich hat das für seine bunten Plastikschuhe bekannte Unternehmen Crocs die Umsatzprognose für das vierte Quartal des vergangenen Jahres erhöht. Im gesamten Jahr 2017 dürfte der Umsatz aber um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz gesunken sein, teilte Crocs mit. Die Crocs-Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

Daneben dürfte eine Übernahme die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Celgene kauft den nicht börsennotierten Blutkrebsspezialisten Impact Biomedicines für 7 Milliarden Dollar. Celgene steigen um 1,5 Prozent. Für Bristol-Myers Squibb gibt es vorbörslich noch keine Kursindikation. Das Unternehmen hatte am Freitag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass die Steuerreform in den USA im vierten Quartal zu zusätzlichen Belastungen führen werde, die das Ergebnis minderten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Unternehmenstermine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa geht es am Montagmittag weiter nach oben. Ein stützender Impuls kommt vom Euro, der leichter in die Woche startet. Die Gemeinschaftswährung steht knapp unter 1,20 Dollar, verglichen mit knapp 1,2040 am Freitag in den USA. Bei den Sektoren führen die zyklischen und eurosensiblen Autoaktien die Gewinnerliste an mit einem Anstieg des Subindex von 1,3 Prozent, gefolgt von den ebenfalls zyklischen Rohstoffaktien. Daimler legen um 1,5 Prozent zu, nachdem die Deutsche Bank die Kaufempfehlung bestätigt hat. Leicht positiv bewerten Händler einen Bericht der "Bild am Sonntag" zu neuen Rekordabsatzzahlen bei VW. VW steigen um 0,9 Prozent. Anschlussverkäufe gibt es bei der Aktie der Deutschen Bank (-0,9 Prozent) nach der Gewinnwarnung am späten Freitagnachmittag. Die HSBC hat die Aktie des Konkurrenten auf "Halten" heruntergestuft. Commerzbank fallen um 0,9 Prozent. Biotechnologiewerte ziehen mit Übernahmefantasie in der Branche Interesse auf sich. So wurde bekannt, dass Novo Nordisk im Dezember bereits zwei Gebote für die belgische Ablynx mit abgegeben hat und damit abgeblitzt ist. Das Volumen beläuft sich auf 2,6 Milliarden Euro, was 28 Euro je Ablynx-Aktie entspricht und einem Aufschlag von 66 Prozent auf den dreimonatigen Durchschnittskurs per 5. Januar. Die Ablynx-Aktie ist in Brüssel vom Handel ausgesetzt worden, auf anderen Handelsplattformen schießt der Kurs um bis zu 40 Prozent nach oben. Novo Nordisk tendieren wenig verändert. Im TecDAX gewinnen Evotec 1,3 Prozent, das Unternehmen hatte den Erhalt einer Meilensteinzahlung über 1,5 Millionen Euro gemeldet. Daneben ziehen Dialog Semiconductor um 2 Prozent an nach als stark bezeichneten vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:24 Fr, 17:51 % YTD EUR/USD 1,1987 -0,20% 1,2012 1,2043 -0,2% EUR/JPY 135,60 -0,32% 136,04 136,24 +0,2% EUR/CHF 1,1721 -0,02% 1,1723 1,1738 +0,1% EUR/GBP 0,8853 -0,14% 0,8865 1,1268 -0,4% USD/JPY 113,10 -0,14% 113,26 113,14 +0,4% GBP/USD 1,3542 -0,05% 1,3549 1,3568 +0,2% Bitcoin BTC/USD 15.312,47 -6,68% 15.616,04 16.339,89 6,60

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Aufschlägen haben sich die Aktienbörsen in Ostasien und Australien am Montag präsentiert und damit die Vorwochenrally fortgesetzt. Die Vorgaben von der Wall Street halfen den Märkten ebenso wie die jüngste Serie starker Konjunkturdaten. In Schanghai wurden Bankenwerte verkauft, nachdem die Bankenaufsicht neue regulatorische Maßnahmen angekündigt hatte. Im Verlauf holten die Aktien des Sektors aber ihre Tagesverluste zum Teil wieder auf. Im Minus tendierten in Hongkong im späten Handel aber weiter Bank of China (minus 0,7 Prozent) und China Construction Bank (minus 0,5 Prozent). In Hongkong profitierten Immobilienwerte von Anzeichen zum Abbau politischer Restriktionen. Country Garden stiegen um um 7 Prozent auf ein Rekordhoch. Zementhersteller profitierten von neuen Gewinnprognosen von Anhui Conch und einer zuversichtlichen Studie der Deutschen Bank. West China Cement gewannen 1,6 Prozent, Anhui 5 Prozent und China Resources Cement 2,3 Prozent. Hua Hong verloren 6,5 Prozent, nachdem Goldman Sachs den Chipwert auf "Neutral" abgestuft hatte. Die Börse in Seoul profitierte vom schwächeren Won. Teilnehmer vermuteten eine Intervention der Zentralbank. Bei den Einzelwerten verteuerten sich die Aktien der Suchmaschine Naver um 4,6 Prozent, während Chipwerte zurückblieben. Samsung gaben 0,2 Prozent nach, SK Hynix fielen um 1,4 Prozent. Unter den exportabhängigen Automobilwerten stiegen Hyundai Motor um 1,3 Prozent. In Australien verhalfen Bankenwerte dem Markt zu einem kleinen Plus, während Rohstoffwerte nachgaben. Am Devisenmarkt baute der Dollar gegen den Yen die Aufschläge vom Freitag noch etwas aus, was den Nikkei am Dienstag möglicherweise stützen könnte. Gold und Öl zeigten sich wenig verändert und notierten damit auf den jüngst eroberten hohen Niveaus.

CREDIT

Weiterhin sehr niedrige Risikoprämien prägen zum Wochenauftakt die europäischen Kreditmärkte. Händler verweisen auf die gute Konjunktur. Zudem sei das Angebot am Primärmarkt immer noch gering.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Lufthansa will Stückkosten bei steigenden Kerosinkosten senken

Die Deutsche Lufthansa will 2018 bei steigenden Kerosinkosten und einer Ausweitung der Flugkapazitäten die Stückkosten senken. Bei den Umsätzen pro Sitzplatz sieht die Fluggesellschaft zu Jahresbeginn eine leicht positive Entwicklung und erwartet sie im Gesamtjahr stabil. Das geht aus einer Präsentation hervor, die das Lufthansa-Management am Montag auf dem Commerzbank German Investment Seminar in New York Investoren vorstellen wird.

Mercedes-Benz steigert Absatz 2017 um knapp 10 Prozent

Mercedes-Benz waren auch 2017 gefragt. Der Absatz der Kernmarke des Stuttgarter Daimler-Konzerns wuchs um 9,9 Prozent auf knapp 2,3 Millionen Stück. Inklusive Smart steigerte Mercedes-Benz Cars den Verkauf um 8,8 Prozent auf 2,4 Millionen Autos. 2017 war den Angaben zufolge das siebte Rekordjahr in Folge. Angetrieben wurde das Wachstum in der Pkw-Sparte besonders durch die neue E-Klasse-Limousine und das T-Modell sowie die SUVs.

Siemens plant Healthineers-Börsengang noch im März - Agentur

Siemens will den für das erste Halbjahr angekündigten milliardenschweren Börsengang der Medizintechnik-Tochter Healthineers nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters schon vor Ostern über die Bühne bringen. Bereits Anfang März solle die offizielle Ankündigung kommen, zitiert Reuters zwei nicht näher bezeichnete Informanten. In der Regel folgt darauf im Abstand weniger Wochen zunächst der Börsenprospekt und dann die Erstnotiz.

Volkswagen setzt Technologie von Nvidia in Selbstfahrern ein

Volkswagen will künftig künstliche Intelligenz (KI) des US-Grafikspezialisten Nvidia einsetzen, um Fahr- und Sicherheitsfunktionen seiner Autos zu automatisieren. Nvidias Plattform Drive IX soll im VW-Konzeptfahrzeug I.D. Buzz eingesetzt werden, wie beide Unternehmen anlässlich der Consumer Electronics Show CES in Las Vegas mitteilten.

Dialog Semiconductor übertrifft Umsatzziel im 4.Quartal

Der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor hat im vierten Quartal das selbst gesteckte Umsatzziel übertroffen. Nach vorläufigen Berechnungen wurden etwa 463 Millionen US-Dollar umgesetzt, 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Anfang November war ein Umsatz von 415 bis 455 Millionen Dollar in Aussicht gestellt worden.

Strecker ab April neuer Finanzvorstand bei Deutz

January 08, 2018 07:02 ET (12:02 GMT)

Der Motorenhersteller Deutz bekommt einen neuen Finanzvorstand. Das Amt übernimmt nach Angaben des Unternehmens zum 1. April Andreas Strecker. Per 1. März sei er als neues Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor bestellt worden. Strecker folge auf Finanzvorstand Margarete Haase, die zum 30. April altersbedingt aus dem Vorstand ausscheide.

Evotec und Apeiron erhalten Meilensteinzahlung von Sanofi

Im Rahmen der Allianz von Evotec, Apeiron Biologics und Sanofi fließt die erste Meilensteinzahlung. Der Betrag von 3 Millionen Euro, den Sanofi zahlt, gehe zu gleichen Teilen an die beiden Biotechnologiefirmen, wie die auf immunonkologische Therapien gegen Krebs spezialisierte Apeiron mitteilte. Die Zahlung erfolge, da ein bisher unveröffentlichter, neuer, immunonkologischer Wirkstoff die späte präklinische Entwicklung erreicht habe.

Gerresheimer erweitert Vorstand - Burkhardt neu im Gremium

Der Pharmaverpackungsspezialist Gerresheimer hat seinen Vorstand erweitert. Mit Wirkung zum 1. Januar ist Lukas Burkhardt (38) zum Vorstand bestellt worden. Er zeichne verantwortlich für den Geschäftsbereich Primary Packaging Glass, teilte die im MDAX notierte Gesellschaft mit. Burkhardt werde "seine vielfältigen internationalen Erfahrungen aus verschiedenen Industrien sehr gut in den Geschäftsbereich Primary Packaging Glass einbringen", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Axel Herberg.

Vapiano schafft 2017 Expansions- und Umsatzziele

Der deutsche Systemgastronom Vapiano hat im Geschäftsjahr 2017 ein deutliches Wachstum verzeichnet und will weiter expandieren. Auf vergleichbarer Fläche (Like-for-Like) stieg der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen um 4,8 Prozent und erreichte damit das obere Ende der Prognose von 4,0 bis 5,0 Prozent. Laut dem Bonner Unternehmen war es das höchste flächenbereinigte Wachstum seit über fünf Jahren.

Wirecard arbeitet mit Fortress an kontakloser Stadion-Dauerkarte

Der Technologie- und Finanzdienstleistungskonzern Wirecard arbeitet mit Fortress GB an der Einführung einer Stadion-Dauerkarte mit kontaktloser Bezahlfunktion für den britischen Sportmarkt. Dauerkarteninhaber und Mitglieder könnten dieselbe Karte - "The One Card" - sowohl für den Eintritt ins Stadium als auch für Käufe bei ausgewählten Händlern vor Ort oder online verwenden, teilte die Wirecard AG mit.

Celgene übernimmt Blutkrebsspezialisten Impact Biomedicines

In der Biotechnologiebranche steht eine weitere Übernahme bevor. Die Celgene Corp will für die auf Blutkrebserkrankungen spezialisierte Impact Biomedicines bis zu 7 Milliarden US-Dollar zahlen. Zunächst sollen für das in San Diego ansässige Unternehmen 1,1 Milliarden Dollar fließen, wie beide Firmen mitteilten. Zuvor hatte bereits das Wall Street Journal über die bevorstehende Transaktion berichtet.

Chinesisches Start-up stellt sein "Auto der Zukunft" in Las Vegas vor

Das "fortschrittlichste Auto auf dem Markt" soll ab 2019 aus China kommen: Das Start-up Byton aus der Volksrepublik stellte auf der Elektronikmesse in Las Vegas einen Prototyp seines Elektroautos vor, das weltweit für umgerechnet 37.000 Euro erhältlich sein soll. Das "Auto der Zukunft" sei eher ein Computer auf Rädern, ausgestattet mit einem Panorama-Bildschirm zur Steuerung des Wagens ebenso wie zur Unterhaltung der Insassen.

McDonald's macht Tempo beim Restaurantumbau

Die Schnellrestaurantkette McDonald's treibt die Modernisierung ihres Geschäfts in Deutschland voran. "Bis zum Jahresende hatten wir bereits rund 570 unserer knapp 1.500 Filialen umgestellt", sagte Deutschland-Chef Holger Beeck dem Tagesspiegel. "Dieses Jahr folgen weitere 350 und im Jahr darauf noch einmal 350."

Novo Nordisk überzeugt Ablynx mit Milliarden-Gebot nicht

Novo Nordisk ist bei dem belgischen Biotech-Unternehmen Ablynx mit einem Übernahmeangebot im Volumen von 2,6 Milliarden Euro abgeblitzt. Der dänische Pharmakonzern erklärte, die Führung von Ablynx verweigere auch Gespräche zu diesem Thema. Novo Nordisk rief das Unternehmen auf, eine Lösung zum Nutzen aller Beteiligten auszuhandeln.

Sanofi und Alnylam stellen Entwicklungskooperation neu auf

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat seine vor vier Jahren gestartete Kooperation mit dem US-Partner Alnylam Pharmaceuticals zur Entwicklung von Behandlungsmethoden für seltene Krankheiten auf eine neue Basis gestellt. Dabei geht es um die Aufteilung von Rechten und Lizenzen an Medikamenten, die vor einer Zulassung stehen.

Tesla gewinnt zweiten australischen Stromspeicher-Kontrakt

Elon Musk hat ein weiteres Batterieprojekt in Australien bekommen, nachdem er im vergangenen Jahr seine Wette gewonnen hat, das weltweit größte Lithium-Ionen-Powerpack binnen 100 Tagen zu bauen oder es andernfalls kostenlos zu liefern. Tesla wird nun eine 20-Megawatt-Batterie zu einem Windpark mit 204 Megawatt Gesamtleistung am Rande der Stadt Stawell bauen, wie ein Sprecher des Energieminsters im Bundesstaat Victoria sagte.

Vinci erhält Konzession für Flughafen Belgrad für 25 Jahre

Der französische Baukonzern Vinci hat die Konzession zum Betrieb des Flughafens Nikola Tesla in Belgrad für 25 Jahre erhalten. Die serbische Regierung bewertet den Konzessionswert mit 1,47 Milliarden Euro. Die Sparte Vinci Airports habe von Serbien den Zuschlag für den Betrieb, die Erweiterung und die Modernisierung des bestehenden Flughafenterminals sowie die Verwaltung der Start- und Landebahnen erhalten, teilte die Vinci SA mit.

