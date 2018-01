Frankfurt/Main (ots) - Die gesellschaftliche Debatte um die Erneuerung der EU-Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat dominierte im vergangenen Jahr die Schlagzeilen. Doch wie hat sich die Branche insgesamt entwickelt? Haben sich die Umsätze nach den erheblichen Rückgängen der Vorjahre wieder stabilisiert? Wie viele Anträge für neue Pflanzenschutzmittel hängen noch im behördlichen Zulassungsstau? Welche Erwartungen hat die Branche an eine neue Bundesregierung?



In der politischen Debatte sind zuletzt wieder Rufe nach einer Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes laut geworden. Begründet wird dies mit einem gestiegenen Mitteleinsatz. Aber: Stimmt das überhaupt? Setzen Landwirte heute tatsächlich mehr Pflanzenschutzmittel als noch vor 10 oder 20 Jahren ein? Darauf wird Burkhard Kleffmann, Gründer und Geschäftsführer des in der Branche führenden Marktforschungsinstituts Kleffmann Group, auf Basis der Analysen seines Hauses Antworten geben.



Das Pressegespräch findet statt am



Donnerstag, 18. Januar 2018, 14 Uhr



Messe Berlin Halle 6.3, Pressezentrum Raum B



(Hinweis: Für den Zugang zu Messe und Pressezentrum ist eine Akkreditierung erforderlich >> http://www.gruenewoche.de/Presse/Akkreditierung/)



Ihre Gesprächspartner sind:



Dr. Helmut Schramm Präsident des IVA Geschäftsführer Bayer CropScience Deutschland GmbH



Burkhard Kleffmann Geschäftsführer Kleffmann GmbH, Lüdinghausen



Dr. Dietrich Pradt Hauptgeschäftsführer des IVA



Martin May Geschäftsführer, Leiter Kommunikation des IVA



