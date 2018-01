Themen heute:

Toyota mit sattem Absatzplus 2017 /// Börse Stuttgart setzt 80,8 Milliarden Euro um

1.

Der Hybridantrieb ist in Deutschland so gefragt wie nie: Mit 47 Prozent verfügt fast die Hälfte aller 2017 neu zugelassenen Toyota Modelle über den alternativen Antrieb. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum kletterte sein Anteil damit um neun Prozentpunkte - und bleibt einer der Wachstumstreiber des Unternehmens in Deutschland:

Der japanische Automobilhersteller beendete das abgelaufene Jahr 2017 mit einem satten Absatzplus von 12,96 Prozent auf bundesweit 81.086 Neuzulassungen. Toyota ist damit die erfolgreichste japanische Marke hierzulande, ihr Marktanteil beträgt 2,36 Prozent. Das beliebteste Modell war 2017 der Yaris, der sich mehr als 20.000 Mal verkauft hat. Über 12.100 und damit gut 59 Prozent aller Kunden entschieden sich dabei für den Yaris Hybrid, der damit das erfolgreichste Hybridmodell der Marke ist. Auf den Auris Hybrid entfielen 61 Prozent aller Kaufverträge für die kompakte Baureihe, die mit über 13.200 Neuzulassungen auf Platz zwei der beliebtesten Toyota Modelle rangiert. An dritter Stelle der Hybrid- und allgemeinen Modellcharts folgt der erst Anfang 2017 eingeführte Toyota C-HR (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,3-3,8 l/100 km; CO 2 -Emissionen kombiniert: 144-86 g/km) mit 12.881 Neuzulassungen, dessen Hybridvariante fast 74 Prozent aller Kunden wählten. Ohnehin ist der Hybridantrieb bei Crossovern und SUV besonders groß.

2.

Bei der traditionellen Jahresschlussbörse am 29. Dezember ließ die Börse Stuttgart gemeinsam mit Kunden, Gremienmitgliedern, Freunden, Förderern und Mitarbeitern das Börsenjahr 2017 ausklingen und blickte auf ein Jahr zurück, das von der Geldpolitik der Notenbanken, zahlreichen Allzeithochs der Aktienmärkte und über weite Strecken historisch niedriger Volatilität geprägt war.

Der voraussichtliche Handelsumsatz nach Orderbuchstatistik an der Börse Stuttgart im Jahr 2017 beträgt - mit einer Hochrechnung für die letzten zwei Handelstage des Dezembers - rund 80,8 Milliarden Euro. Damit liegt der Umsatz an Deutschlands führendem Parketthandelsplatz über alle Anlageklassen hinweg rund ein Prozent über dem Vorjahresniveau. Im Handel mit Aktien wurde mit 17,9 Milliarden Euro ein neuer Umsatzrekord erzielt. Ein Großteil des Handelsvolumens entfiel traditionell mit 33,7 Milliarden Euro auf verbriefte Derivate. Mit einem Marktanteil von rund 64 Prozent verteidigte die Börse Stuttgart in dieser Anlageklasse ihre Marktführerschaft im börslichen Handel in Deutschland.

