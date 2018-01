Roche übernimmt Ignyta für USD 27,00 pro Aktie

Roche (WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048) übernimmt Ignyta vollständig in einer reinen Bartransaktion zum Preis von USD 27,00 pro Aktie. Dies entspricht einem Gesamttransaktionswert von USD 1.7 Milliarden. Die Übernahmevereinbarung wurde von den Verwaltungsräten von Ignyta und Roche einstimmig genehmigt, schreibt Roche in einer Mitteilung.

Das in San Diego ansässige Unternehmen mit Schwerpunkt auf Präzisionsmedizin in der Onkologie ist darauf spezialisiert, Krebserkrankungen, die durch seltene genetische Veränderungen verursacht sind, zu untersuchen, zu identifizieren und zu behandeln. Deren erstes Prüfmedikament (Entrectinib) hat sich in der ersten Phase der klinischen Tests als so wirksam herausgestellt, dass es die amerikanische Gesundheitsbehörde (FDA) im Juli und ihr Pendant in Europa im Oktober zur Behandlung seltener Krankheiten vorgemerkt haben.

